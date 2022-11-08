Кишинёв, 8 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Среди участников масштабной протестной акции в Кишинёве, организованной 6 ноября партией «Шор», были замечены находящиеся в отставке военные, полицейские и сотрудники спецподразделений. Об этом 8 ноября сообщает телеканал TV8.

Partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

По данным журналистов, на протестной акции были замечены бывшие силовики с синими лентами на рукаве. Они якобы координировали действия протестующих, используя средства связи.

Сообщается, что с такой лентой заметили бывшего сотрудника отряда спецназначения «Пантера» Кирилла Гузуна. Когда его спросили, с кем тот связывался по рации, экс-силовик сказал, что общался с отставным начальником Генштаба Национальной армии, «отцом молдавской артиллерии» Владимиром Донцом. Тот в итоге отказался общаться с журналистами.

Стоит отметить, что Донец является главой Союза ветеранов вооружённых сил Молдавии. В октябре он призвал отставных силовиков поддержать протесты, а действующих сотрудников полиции — перейти на сторону народа.