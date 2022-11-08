Иркутская область, 8 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Монтаж фельдшерско-акушерского пункта по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» завершили в деревне Алагуй Ольхонского района, сообщает телеграм-канал минздрава Иркутской области.

Минздрав Приангарья ФАП

«По поручению губернатора Игоря Кобзева в Иркутской области активно идет возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов. Большинство возведенных в этом году медучреждений находятся уже на стадии оформления лицензий. За последние два года в Иркутской области появилось рекордное количество фельдшерско-акушерских пунктов — более 100», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов.

По его словам, уже завершается благоустройство территории вокруг ФАПа. Оказывать помощь в новом учреждении начнут после получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. ФАП оснастят в соответствии с порядком и стандартами оказания медицинской помощи.

Ранее жители деревни Алагуй получали медпомощь во врачебной амбулатории 1991 года постройки. Сейчас она не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, где в силу географического и исторического расположения региона находится много труднодоступных населённых пунктов, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в 2022 году будет возведено 15 врачебных амбулаторий.

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