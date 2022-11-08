Петропавловск-Камчатский, 8 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Бюджет Камчатки на 2023 год и плановые периоды 2024, 2025 годов является социально ориентированным. Более 54% расходов, а это свыше 50 млрд рублей, планируется направить на образование, здравоохранение, молодежную политику, спорт, социальную поддержку населения, занятость. Проект главного финансового документа региона на заседаниях профильных комитетов начали рассматривать 8 ноября депутаты Законодательного собрания Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

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Сохранена в бюджете Камчатки на 2023 год и инвестиционная составляющая.

«Будет продолжено строительство, в том числе новых зданий образовательных организаций, больниц и ФАПов, что особенно важно для северных районов», — прокомментировала председатель Заксобрания края Ирина Унтилова.

Объём доходов на 2023 год запланирован в сумме 92,047 млрд рублей. Расходная часть составляет 93,150 млрд рублей. Дефицит бюджета спрогнозирован в сумме 1,102 млрд рублей.

Финансирование государственных программ на Камчатке в 2023 году предусмотрено в большем объёме, в сравнении с 2022 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга выделит из городского бюджета 150 млн рублей в качестве субсидии для АО «Торговая фирма «СПб Дом книги».