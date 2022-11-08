Москва, 8 ноября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Леса ДНР и ЛНР оценят эксперты Рослесинфорга на экономический и экологический потенциал. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

«Территории Донецкой и Луганской народных республик вошли в план масштабных исследований лесов страны для оценки их ресурсного, экономического и экологического потенциала. Инвентаризацию проведет Рослесинфорг совместно с лесными специалистами Донбасса, работы пройдут на площади почти 200 тысяч гектаров и продлятся до конца 2030 года», — следует из сообщения.

Специалистам предстоит оценить запасы лесных насаждений, их площадь, породный состав, а также выявить число больных и поврежденных деревьев, накопленный объем углерода и потенциал поглощения вредных элементов в атмосфере.

Такая работа, как отметили в ведомстве, позволит, среди прочего, выстроить лесохозяйственную деятельность регионов и защитить от исчезновения повреждённые деревья.