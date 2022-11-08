Ижевск, 8 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В настоящее время арбитражным судом Удмуртии принято несколько исков о признании несостоятельным (банкротом) АО «Удмуртавтодор», которое власти республики неоднократно выставляли на продажу. Исковые заявления от семи кредиторов уже приняты судом к рассмотрению, в число соистцов планируют попасть еще два предприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел и реестр юридически значимых событий.

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С исками о признании автодорожного предприятия банкротом обратились ООО «Белрегионцентр», ООО «ПРО ФАКТОР», Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике, ООО «Битумные Эмульсии», АО «Межрегиональная лизинговая компания», ООО «Топливно-заправочный комплекс «Крылатский», ООО «Паллада Ресурс». Ходатайствовали о вступлении в дело ООО «Юридическая сила» и ПАО «Ураласбест» (Уральский асбестовый горно-обогатительный комбина). Общая сумма исковых требований в настоящее время составляет около 110 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что АО «Удмуртавтодор» включено в прогнозный план приватизации на 2023 год. Министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова переадресовала вопрос о приватизации предприятия в миндортранс республики.

Глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев отметил, что в руководимом им ведомстве не считают необходимой продажу предприятия.

«Акции предприятия были ранее в планах приватизации у минимущества, просто их снова включили. Это вопрос к минимуществу. Наше мнение — предприятие не продавать, так как ни один из существующих подрядчиков не может справиться с содержанием дорог, особенно в зимний период», — цитирует министра «Коммерсантъ-Ижевск». Горбачев добавил, что предприятий, который смогут обеспечить зимнее содержание дорог, в республике просто нет.

Как сообщало ИА REGNUM, аукционы по продаже акций компании проводились дважды в 2021 году. В обоих случаях аукционы были признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников. В декабре прошлого года стало известно, что акции предприятия могут продать путем публичного предложения. Цена 100% пакета акций предприятия составляет 3,327 млрд рублей, минимальная стоимость, по которой может быть продан полный пакет акций, составляет половину от начальной цены — 1,663 млрд рублей.

11 февраля текущего года аукцион так же не состоялся по причине отсутствия заявок от желающих приобрести предприятие. После этого власти приняли решение реанимировать компанию, оставив ее в собственности республики.

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