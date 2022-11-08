Омск, 8 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Итоги телемарафона Народного фронта «Всё для Победы» подводят в Омской области. Он проводился в День народного единства при поддержке областных властей в эфире омских телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как сообщили ИА REGNUM 8 ноября в правительстве Омской области, в ходе телемарафона усилиями жителей региона удалось собрать дополнительные средства для наших военнослужащих — 1 287 000 рублей.

Собранные деньги пойдут на нужды омичей, защищающих Донбасс, и участников именных омских подразделений.

«Мы ещё раз сказали спасибо всем неравнодушным омичам, которые внесли свой вклад в поддержку ребят, находящихся сегодня на передовой», — отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Омской области Сюзанна Егиян.

Проект Народного фронта «Всё для Победы» продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Омской области помогают военнослужащим и их семьям с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР. В помощи принимают участие не только волонтёры и общественные деятели, но и предприниматели, депутаты, чиновники и другие неравнодушные омичи.

Читайте также: Омским военнослужащим отправили теплогенераторы и аккумуляторы