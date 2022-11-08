Владивосток, 8 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции из Приморья рассказали о наступлении на Павловку. Видеозаписи обращений бойцов 155-й гвардейской бригады морской пехоты и добровольческого отряда «Тигр» из Приморского края опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Военные опровергли появившуюся в мессенджерах и социальных сетях информацию о том, что бригады уже якобы не существует, призвав не верить слухам.

На одном из видео члены отряда «Тигр» заявляют, что продолжают сражаться, «боевой дух высокий», «отряд строй держит» и старается минимизировать неизбежные во время войны потери.

«Добрались мы до интернета, узнали, что вы за нас все беспокоитесь. Информация идёт о тяжелых потерях в боях за Павловку. Да, в Павловке дела тяжёлые, бои идут тяжёлые, идут потери, идут убитые, раненые. Но мы продолжаем давить противника, выполняем поставленную задачу», — отметил боец 155-й бригады.

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Он добавил, что военные продвигаются «потихоньку, может не так быстро как хотелось бы, но идём вперед. Успехи есть».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в телеграм-каналах появилась информация о больших потерях 155-й бригады ТОФ в ходе СВО. В частности, было заявлено о гибели 300 военных в ходе обороны Павловки. Губернатор Приморья Олег Кожемяко после публикации текста письма морпехов обратился в военную прокуратуру для проверки изложенных сведений. Как выяснилось, они не соответствуют действительности.