Забайкальский край, 8 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. После вмешательства прокуратуры в Аларском районе завершено возведение детской игровой площадки в рамках национального проекта, сообщает телеграм-канал прокуратуры Забайкальского края по итогам проверки исполнения бюджетного законодательства и законодательства о национальных проектах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детская площадка

В ходе надзорных мероприятий установлен факт не соблюдения в полном объеме договорных обязательств о сроках обустройства детской игровой площадки в п. Кутулик Аларского района, создаваемой в рамках мероприятий по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

На этом основании прокуратура внесла представление для принятия мер к понуждению подрядчика к исполнению обязательств в установленный срок. После прокурорского вмешательства нарушения устранены, подрядной организацией работы по созданию детской площадки завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в единственном на Алтае наукограде — Бийске — возникли проблемы с возведением по нацпроекту «Демография» детского сада — яслей на 200 мест и крытого катка.

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