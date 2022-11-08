Калуга, 8 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Церемония передачи родственникам останков красноармейца, уроженца Калужской области Ивана Степановича Якунина состоялась в Москве в Музее Победы. Боец пропал без вести в августе 1941 года, защищая Москву. Об этом 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил командир Рославльского поискового отряда «Память» Игорь Жарынцев.

Правительство Калужской области Церемония в московском музее Победы

«Останки бойца были найдены на территории Велижского района Смоленской области во время поисковой экспедиции в 2021 году. Имя бойца удалось установить благодаря солдатскому медальону. Медальон оказался нестандартным, записка написана на оружейной бумаге — она промасленная, толстая, хорошо сохранилась. Текст был написан графитовым карандашом. Поэтому мы сразу в лагере его прочитали и сделали соответствующий запрос коллегам из «Вахты памяти» на поиск родственников», — отметил Игорь Жарынцев.

Останки красноармейца Ивана Якунина с воинскими почестями захоронят на его малой родине в Мещовском районе Калужской области.