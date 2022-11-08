Москва, 8 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. После «окрика» стран Запада глава киевского террористического режима В. Зеленский «переобулся в воздухе» и стал говорить о переговорах с Россией. Об этом 8 ноября написал глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Получив окрик с Запада, сегодня (Зеленский) резко снова переобулся в воздухе, ибо «бескомпромиссная риторика» — это не совсем то, что хочет слышать уже порядком подуставший от [Киева] Запад», — отметил он в своём сообщении.

Также Мирошник уточнил, что Москва всё время указывала на свою готовность разрешения конфликта на территории б. УССР за столом переговоров, условиями каковых являются демилитаризация и денацификация территории б. УССР, и вытекающий из этого «демонтаж проамериканского марионеточного режима Зеленского».

«Это более чем обоснованные требования в отношении токсичного террористического режима, пока ещё контролирующего значительную часть территории [б. УССР]», — добавил глава представительства ЛНР в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал, что Херсон находится в ожидании, жители, покинувшие город, находятся в безопасности.