Москва, 8 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Действия Запада привели к возникновениям гуманитарных угроз, заявил 8 ноября замглавы Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев

Выступая на межпартийной конференции, в которой принимают участие представители стран Африки, Медведев отметил колоссальное санкционное давление коллективного Запада, с которым сталкивается Россия.

«Результатом являются угрозы голода в мире, дефицита энергии, другие искусственные проблемы, от которых страдают миллионы людей в развивающихся странах, в том числе на Африканском континенте», — сказал замглавы Совбеза РФ.

Он отметил, что общей задачей является необходимость предотвратить гуманитарную катастрофу, и для этого нужно выработать новые подходы и конкретные планы совместных действий на международном уровне.