Элиста, 8 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Элисте завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве годовалого ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СК России по Калмыкии.

63.мвд.рф Уголовное дело

Следователи полагают, что 30 июня 2022 года злоумышленник распивал спиртные напитки у себя дома с 36-летней знакомой. Вместе с ней в комнате находился её ребёнок. Когда женщина уснула, пьяный мужчина нанёс мальчику удары топором. Травмы оказались смертельными.

Как впоследствии пояснил фигурант уголовного дела, его беспокоил плач ребёнка.

Читайте также: В Элисте расследуют убийство годовалого ребёнка

В рамках расследования уголовного дела был проведён комплекс сложных экспертиз. Собраны доказательства, подтверждающие причастность мужчины к убийству. Материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ещё по теме: В Элисте взят под стражу предполагаемый убийца годовалого ребёнка