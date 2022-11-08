Чебоксары, 8 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Чувашии почти на четверть снизилось количество обращений в СКР, при этом значительная часть жалоб касалась работы чиновников. В то же время жители стали чаще приходить на личные приёмы сотрудников ведомства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии по итогам рассмотрения обращений в январе–сентябре.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

За девять месяцев в ведомство поступило 3040 обращений от жителей, что на 956 меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Снижение составило 24%.

«Уменьшение количества поступивших обращений произошло, в том числе, за счёт надлежащей разъяснительной работы о компетенции органов Следственного комитета России», — говорится в сообщении.

В то же время возросло число граждан, которые приняты на личных приёмах: с 2045 до 2094 (+2,4%).

В управлении добавляют, что по-прежнему жители «не всегда достаточно информированы» о компетенции различных органов власти и направляют свои обращения в СКР. По подведомственности в другие органы передано 927 обращений.

«Чаще всего граждане сообщали о нарушениях сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправления требований действующего законодательства и сообщали иные доводы, рассмотрение которых к компетенции следственных органов следственного управления не отнесено», — уточняют в ведомстве.

Напомним, что ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу при рассмотрении жалоб по аварийному жилью. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями из-за проблемных многоквартирных домов в селе Красноармейское.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала 2022 года прокуратурой выявлено около 2 тыс. нарушений в сфере противодействия коррупции, на основании которых завели 24 уголовных дела.