Белокуриха, Алтайский край, 8 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Успешные примеры развития сельского туризма обсуждены на форуме в Белокурихе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Алтайском туристском информационном центре, 18 спикеров муниципального и федерального уровня, десяток практических кейсов по созданию успешных объектов сельского туризма в разных регионах страны и Сибири, рекомендации по получению господдержки и много другое — все это вместила программа Осеннего форума по сельскому туризму.

Иван Шилов ИА REGNUM Алтайский край

Участники форума старались найти ответы на вопросы по организации успешных проектов сельского туризма. Много вопросов было задано во время экскурсии участников форума в село Солоновку в усадьбу «Три А» и «Кержацкие палати».

Как отмечают в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности, на площадке форума рассмотрены конкретные примеры создания проектов по организации отдыха в условиях деятельности сельских гостевых домов и отдельных хозяйств. Главным эффектом форума является то, что его участники находят новые решения для своих проектов во время общения друг с другом, нередко в дальнейшем выстраивают партнерские отношения. Кроме того, на сайте форума будут представлены все материалы форума, выступления спикеров для изучения успешных практик.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, форум в Алтайском крае завершил окружные форумы, проведенные в этом году по стране. Конструктивные предложения его участников по развитию сельского туризма будут рассмотрены на итоговом мероприятии в конце ноября этого года и войдут в резолюцию для использования в практической работе специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата число людей, разместившихся в гостиницах, санаториях, на базах отдыха Алтайского края в первом квартале 2022 года увеличилось на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 кв. 2022 года — 138,6 тыс. человек, 1 кв. 2021 года — 118,4 тыс. человек).

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