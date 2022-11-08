Москва, 8 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки (НВП) в школах и колледжах. Об этом говорится в ответе на запрос депутатов Госдумы от фракции СРЗП на имя главы Минпросвещения.

Пресс-служба Минпросвещения России Решение

Как отмечает замминистра просвещения Татьяна Васильева, организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в учреждениях среднего и профессионального образования определяется соответствующей инструкцией в объеме 35 часов в течение пяти дней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне специальной военной операции депутаты Госдумы от СРЗП обратились в Минобороны с предложением дать оценку предложению о введении обязательной начальной военной подготовки в школах.

«Ответ пришел положительный, министерство обороны поддерживает. И в этой связи мы будем настаивать на введении НВП как отдельный предмет во всех школах», — сказал Миронов журналистам.