Рабат, 8 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Делегация французских парламентариев призвала в Марокко выйти из визового кризиса, который уже более года отравляет франко-марокканские отношения, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

«Мы должны найти решения, чтобы выйти из этой ситуации довольно быстро», — заявил французский политик Винсент Делахайе.

«Мы должны попытаться найти выход, приемлемые для всех», — добавил сенатор от Эссона во время визита французских парламентариев.

В сентябре 2021 года Париж решил сократить на 50% количество виз, выдаваемых Алжиру и Марокко, чтобы оказать давление на правительства, которые не хотят принимать граждан, высланных из Франции.

Это ужесточение вызвало волну негодования в социальных сетях и СМИ Марокко, охладило отношения между Рабатом и Парижем. С марокканской и французской стороны все чаще звучат призывы положить конец этой «визовой войне».

Напомним, между президентом Франции Эммануэлем Макроном и королем Марокко Мухаммедом VI состоялся телефонный разговор 1 ноября в связи с давно запланированным государственным визитом президента Франции в конце 2022 года или в начале 2023 года.