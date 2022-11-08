Москва, 8 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Москве инвесторы создадут более 1,2 тысячи новых рабочих мест, построив 18 новых объектов инфраструктуры, сообщается 8 ноября на портале мэра столицы.

Марина Каширская ИА REGNUM На рабочем месте

Инвесторы построят в столице 12 детских садов, пять школ и один спорткомплекс по программе стимулирования создания мест приложения труда. Инвестиции в эти проекты превысят 13,7 млрд рублей.

Новые объекты появятся в районах Крюково, Царицыно, Южное Бутово, Чертаново Южное, Очаково-Матвеевское и Новой Москве. Объекты будут сдавать в эксплуатацию поэтапно с 2025 по 2028 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Москве на 11,2% снизилось число безработных.

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