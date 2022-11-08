Москва, 8 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Даже поверхностный анализ последствий тотального запрета на российский импорт со стороны руководства ФРГ показывает, что эффект для национальной экономики Германии будет крайне разрушительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов. Так он прокомментировал информацию о том, что в сентябре 2022 года экспорт из ФРГ в РФ сократился на 5,4%, а импорт из России в Германию уменьшился на 33,1%.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Германия — это давний и крупный торговый партнёр России, — констатировал Максимов. — Оценочно по итогам 2021 года товарооборот между двумя странами достиг почти 60 млрд евро. Политические события пошатнули экономические связи России и Германии».

Как полагает Максимов, оценивая перспективы дальнейшего торгового сотрудничества между Москвой и Берлином, следует учитывать структуру экспорта и импорта.

«Основой экспорта РФ выступают углеводородные носители, продукция химической промышленности, древесина и изделия из неё, драгоценные камни и металлы. Картина по импорту из ФРГ более диверсифицирована. Здесь наибольший вклад у продукции фарм-компаний, оборудования для энергетической отрасли, транспорта, электрических машин разных типов, — сказал Максимов. — Считаю, что риски достичь арифметического нуля в товарообороте двух стран на сегодняшний день существуют, но они минимальны. При этом дальнейшее его сокращение, полагаю, неизбежно до тех пор, пока ведутся боевые действия на территории [б. УССР]. Из разговоров с представителями бизнеса ФРГ можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство из них, даже приостановив работу с российскими партнёрами, готовы возобновить сотрудничество».

По его словам, если оценить структуру импорта германских товаров в РФ, то станет понятно, на каких направлениях отсутствие доступа к ним станет наиболее болезненным для российской экономики.

«В первую очередь это продукция машиностроения. Начиная от оборудования для энергетики и добывающих индустрий, заканчивая транспортом и измерительной аппаратурой. Показательным примером здесь выступает отказ компании Siemens от продолжения сотрудничества с РЖД в вопросах поставок и обслуживании локомотивов для высокоскоростных поездов. Отдельной строкой следует упомянуть продукцию фармацевтических предприятий ФРГ, спрос на которую в России стабильно высокий», — сказал Максимов.

При этом он подчеркнул, что даже поверхностный анализ последствий тотального запрета на российский импорт со стороны руководства ФРГ показывает, что эффект для национальной экономики Германии будет крайне разрушительным.

«Уверен, что местные экономисты и представители бизнеса сделают всё, чтобы не допустить подобного», — подытожил Максимов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что товарооборот России и Германии никогда не опустится до нуля.