Пекин, 8 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Сообщения о возможном визите в Саудовскую Аравию председателя КНР Си Цзиньпина не подтвердил и не опроверг 8 ноября на брифинге официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

China News Service Чжао Лицзянь

«Я не располагаю соответствующей информацией», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Си Цзиньпин намерен приехать с визитом в Саудовскую Аравию до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председатель КНР Си Цзиньпин наградил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга медалью дружбы Китайской Народной Республики.