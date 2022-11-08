Якутск, 8 ноября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Более 1,4 тыс. тонн кормов для сельскохозяйственных животных привезут в населённые пункты Якутии, где не смогли заготовить сено в достаточном количестве из-за погодных условий. Уже доставлены 711 тонн комбикорма, сообщило ЯСИА.

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Корма привозит «Якутопторг», они концентрированные. Сельскохозяйственные грузы получают в Кобяйском, Горном, Вилюйском и Олёкминском районах. Помимо комбикормов, населённые пункты получат более 800 тонн зернофуража, 904 тонны гранулированного сена и шесть тон белково-витаминной смеси. Корма завозят по поручению главы республики Айсена Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, план по заготовке сена в Якутии был выполнен на 88%, заготовили почти 390,5 тыс. тонн сена. Нехватку намерены компенсировать с помощью закупки кормов, на эти цели потратят 101,3 млн рублей.