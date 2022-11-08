Чебоксары, 8 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Чувашии установившаяся ноябрьская погода соответствует климатической норме, но в ближайшее время ожидается мокрый снег, а затем — дожди. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осень

По его словам, в настоящее время средняя температура составляет около ноля градусов, что является климатической нормой для данного периода. 8 ноября ожидается сухая погода, а 9 ноября местами пройдут дожди, утром возможен мокрый снег.

Во второй половине недели потеплеет до +7…+9 градусов тепла. В выходные дни, 12 — 13 ноября, Чувашия окажется в центре ныряющего циклона, который принесёт сильные дожди и ветер с порывами до 18 м/с. 14 ноября начнётся резкое похолодание, дневная температура не будет превышать нулевую отметку, может выпасть снег.

По предварительным расчётам, в середине ноября в Чувашии может установиться сухая морозная погода с температурой до — 10 градусов. Ожидается, что первые морозы продержатся до 20 ноября.

Отметим, что ранее в Чувашии объявлялся жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна) из-за сильного тумана.