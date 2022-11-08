Донецк, 8 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ подвергли обстрелу Петровский район Донецка.