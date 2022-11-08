Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В рамках осенней призывной кампании 2022 года Вооружённые силы России пополнят около 4 тыс. новобранцев из Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Mil.ru Призывники

Более половины донских призывников будут направлены для прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Как и в прежние годы, 15 юношей пройдут военную службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля.

Власти подчёркивают, что новобранцев отправлять в зону проведения СВО и новые регионы России не будут.

Новобранцы сдадут тесты на коронавирус. К местам несения службы они будут отправлены отдельным транспортом. Затем юноши пройдут двухнедельный карантин.