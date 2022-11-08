Зеленоградск, Калининградская область, 8 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Зеленоградске не намерены отказываться от торжественного проведения Нового года в связи с СВО. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в администрации города сообщили, что к 15 ноября центр города будет украшен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

«Администрация МО «Зеленоградский городской округ» обращается к владельцам и арендаторам торговых объектов, которые располагаются в центральной части Зеленоградска и находятся в центре основного пешеходного маршрута, с просьбой в срок до 15 ноября 2022 года украсить фасады магазинов электрической одноцветной гирляндой теплого света, в соответствии с разработанной концепцией, а также установить украшенную искусственную елку на входе», — говорится на сайте администрации.

Также отмечается, что электрические гирлянды и елки будут работать как днём, так и ночью. Кроме того, дополняется, что власти рассчитывают на содействие жителей в «организации праздничного настроения».

Напомним, что власти Калининграда решили отказаться от проведения торжеств в связи с СВО. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отметив, что эти деньги пойдут на помощь участникам СВО.