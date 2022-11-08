Омск, 8 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Двое сотрудников правоохранительных органов осуждены в Омске за превышение должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в прокуратуре Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговор по уголовному делу против полицейских вынес Куйбышевский районный суд Омска. Они обвинялись по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и с угрозой его применения»).

Установлено, что в апреле 2019 года сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков без разрешения проследовали в дом потерпевшей. В помещении веранды они заставили женщину переодеваться в их присутствии, а также проехать в служебное помещение. При этом фигуранты угрожали ей применением насилия и привлечением к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, которое она не совершала.

В служебном помещении силовики незаконно удерживали женщину, не разрешая ей общаться с третьими лицами и оказывая психологическое давление. В том числе они прочли её личную переписку в телефоне. По данным прокуратуры, причиной стала ошибочная информация о том, что после визита омички по объявлению о продаже квартиры в доме одного из обвиняемых якобы пропали драгоценности.

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности областного УМВД. При первоначальном рассмотрении дела суд вынес приговор об оправдании подсудимых, однако сторона обвинения оспорила судебный акт. Затем Омский областной суд отменил оправдательный приговор. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение.

Вину в инкриминируемом преступлении полицейские не признали. Гособвинитель предложил назначить им наказание в виде пяти и шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определённые должности.

В итоге суд назначил фигурантам наказание в виде 3,5 и 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать определённые должности на 1,5 года.

Сторона обвинения изучит судебный акт в апелляционные сроки на предмет оспаривания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке экс-инспектор ДПС приговорён к пяти годам лишения свободы. Следствию удалось доказать, что полицейский инсценировал восемь ДТП.

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