Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Петербургская авиакомпания выплатила денежную компенсацию за причиненный моральный вред пассажирке, которая получила травмы в уборной самолета, сообщили 8 ноября в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Санкт-Петербургу.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

Приставы помогли получить денежную компенсацию жительнице Сахалинской области. Во время полета из Южно-Сахалинска в Москву она воспользовалась туалетной комнатой. Выходя, пассажирка взялась за вспомогательную ручку, которая оторвалась. Из-за этого женщина упала, получив телесные повреждения: ушиб лица и рук.

«О несчастном случае был составлен акт, позднее по результатам медицинского обследования ей диагностировали гематому под глазом и травму правой руки. Указанный несчастный случай был признан страховым случаем, ей была выплачена денежная компенсация в счёт возмещения физического вреда. Однако за взысканием моральной компенсации ей пришлось обращаться в суд», — рассказали в УФССП.

Невельский городской суд Сахалинской области поддержал пассажирку, признав, что авиакомпания не исполнила обязанность по предоставлению воздушного судна, полностью пригодного для осуществления полётов и присудил пострадавшей выплату в размере 50 тыс. рублей.

Несмотря на уведомления о возбуждении исполнительного производства, авиакомпания не спешила выплачивать компенсацию. Лишь после того, как судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобилей компании, деньги поступили на счет пассажирки, а исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.