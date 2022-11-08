Москва, 8 ноября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Контакты Российской Федерации с США по вопросу обмена заключёнными продолжаются. Об этом сегодня, 8 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

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По её словам, работа по обмену заключёнными ведётся по линии соответствующих правоохранительных органов и спецслужб двух стран. Внешнее взаимодействие между Россией и США осуществляет МИД РФ, отметила она.

«Но, к сожалению, на протяжении многих месяцев МИД не видит от США желания разрешать конкретные проблемы людей. Москва и Вашингтон сохраняют точечные контакты по вопросам, вызывающим необходимость их ведения», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что переговоры об обмене заключёнными между Россией и США идут по согласованным каналам.

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