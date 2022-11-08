Москва, 8 ноября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Великобритания может отдать главу киевского режима Владимира Зеленского под контроль Вашингтону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя отказ нового премьера Великобритании Риши Сунака от общения с Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Сунак строит свою политику неординарно. Сначала он заявлял, что будет поддерживать Киев, будет дополнительно финансировать его, а теперь говорит, что не будет встречаться с Зеленским. Значит, выбран другой кандидат на получение помощи от Лондона — главком ВСУ Валерий Залужный, и поддержка Киева сохранится. Зеленский в этом случае теряет свои политические очки у своего главного бенефициара, так как у него главный бенефициар не США, а как раз Великобритания. И, видимо, Лондон готов к сдаче Зеленского Вашингтону», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что Риши Сунак отказался общаться с Зеленским, о чём пишут киевские СМИ. Ранее сообщалось, что Сунак провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал ему, что Лондон продолжит поддержку Киева на прежнем уровне.

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