Уфа, 8 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Систему комплексной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, намерены создать к 2025 году в Башкирии. Об этом 8 ноября заявил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на всероссийском форуме «Ломая барьеры» в Уфе, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве по проекту «Социальный координатор» для оказания помощи людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации.

«В рамках реализации данного соглашения к 2025 году в Башкирии планируется создать систему комплексной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В частности, будет организована координация работы мультидисциплинарной команды в регионе при оказании помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, определены шаблоны маршрутов поддержки таких граждан, а также будут собраны лучшие практики в данном направлении», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Сообщается, что на заседании форума «Ломая барьеры» состоялось награждение социально ответственных работодателей Башкирии.