Санкт-Петербург, 7 апреля, 2014, 14:03 — ИА Регнум. Для того чтобы уберечься от лесных пожаров Ленобласть должна привлекать силы и средства ближайшего соседа - Санкт-Петербурга, учитывая, что летом население региона пополняется более чем двухмиллионной армией дачников-петербуржцев. Как сегодня, 7 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе совещания "О подготовке к пожароопасному периоду 2014 года" губернатор Ленобласти Александр Дрозденко .

Глава региона перечислил существующие проблемы: "не активно работаем с арендаторами лесных земель, не дорабатываем в оборудовнии наших пляжей, благоустроенных территорий и с теми территориями, где мы где регион не является полноправным хозяином - в частности, землях Минобороны".

"Территории пляжей должны быть оборудованы определенным образом, как-то: грибочками, мусорными контейнерами и спасательными вышками", - объяснил Александр Дрозденко. Напомнил он и о том, что действия региональной власти необходимо синхронизировать с профильными ведомствами и местными чиновниками.

Председатель комитета по природным ресурсам Алексей Эглит рассказал о мерах профилактики: установленных на территории региона информационных стендах, рекламе в петербургском метрополитене. В частности, сообщил о 117 лекциях о правилах поведения в лесных массивах, которые были проведены в 2013 году для учащимися образовательных учреждений.

Напомним, в Ленобласти разработан и утвержден сводный план тушения лесных пожаров, где прописан четкий алгоритм взаимодействия всех сил и средств. В целом же за последний год регион усилил техническую оснащенность для тушения лесных пожаров.

Теперь на службе у лесничих 107 беспроводных камер, 35 проводных, более 1000 единиц техники и специального оборудования. Работают 93 пожарно-химические станции лесничеств. В том числе 10 III типа, рассчитанные на ликвидацию самых серьезных возгораний.