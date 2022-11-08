Кишинёв, 8 ноября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Ситуация в Молдавии такая, что тарифы на электроэнергию могут поднять ещё раз. Об этом заявил на телеканале ProTV вице-премьер страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«Такой риск есть постоянно — нельзя сказать, что его нет. Более точно мы узнаем ближе к концу ноября, будут ли нужны дальнейшие корректировки тарифов», — сказал Спыну.

Он добавил, что часть запасов газа Молдавии хранится на территории б. УССР, поэтому есть опасность, что топливо может не дойти до республики.

Напомним, в Молдавии тарифы на электроэнергию подняли в октябре более, чем на 40%. В ноябре стоимость услуг на поставку электричества подняли ещё на 50%. Цена превышает 5 леев (16 рублей) за 1 кВт⋅ч. В течение года тарифы поднимали четыре раза.