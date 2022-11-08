Пенза, 8 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Первый полк пензенцев, которых призвали в рамках частичной мобилизации, обратился к землякам с благодарностью за предоставленную гуманитарную помощь. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Денис Абрамов ИА REGNUM Отправление гуманитарной помощи

Гуманитарный груз бойцам из Пензенской области отправили в конце октября. Собирать груз помогали неравнодушные жители. В его состав вошли продукты питания, теплые вещи, предметы личной гигиены и посылки от родных.

Ранее ИА REGNUM передавало, правительство Пензенской области также направило военнослужащим дополнительное довольствие, термобелье, теплые носки, резиновые сапоги, защитные очки, бензогенераторы, тепловые пушки, пускозарядные устройства и другое необходимое для выполнения поставленных задач оборудование.

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