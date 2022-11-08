Вашингтон, 8 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Оптимизм по поводу электоральных перспектив Демократической партии на промежуточных выборах в США выразила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 7 ноября в интервью телеканалу CNN.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«И я настроена оптимистично», — сказала Пелоси, отвечая на вопрос журналиста телеканала Эндерсона Купера.

«Все зависит только от явки. И я в прошлом занимала пост председателя партии, и я всегда за то, чтобы добиваться результатов на местах и получать голоса. И я уверена, что ситуация такова», — добавила она.

Пелоси тем не менее указала на то, что отрыва одного кандидата от другого во многих местах нет.