Челябинск, 8 ноября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Челябинске ведутся поиски водителя, который вытолкнул из маршрутки 15-летнего юношу и 13-летнюю девочку. Об этом 8 ноября пишут СМИ.

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По данным Накануне. Ru, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 3 ноября на одной из остановок общественного транспорта. В ходе конфликта с подростками водитель вытолкнул из маршрутки вначале юношу, а затем девочку. Девочка получила серьёзную травму головы.

Напомним, что несовершеннолетних безбилетников запретили высаживать из общественного транспорта.