Харьков, Украина, 8 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В метро Харькова временно приостановлено движение поездов. Об этом 8 ноября сообщает Харьковский метрополитен в своём телеграм-канале.

Канопус Киля Станция метро Московский проспект в Харькове

«Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена», — говорится в сообщении.

При этом причина такого решения не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского террористического режима Владимир Зеленский заявил, что Киев готов пойти на переговоры с Россией, но у киевского режима есть ряд условий.