Донецк, 8 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Отдельный разведывательный батальон ДНР «Спарта» получил финансовую поддержку от чеченского благотворительного фонда. Денежные средства по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова передал командиру отряда Артёму Жоге министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Василий Иванов ИА REGNUM Мерген Дагнак, Андрей Соловьев, Артем Жога

«Ахмед Дудаев передал от меня руководству и всему личному составу прославленного отряда слова поддержки и благодарности за проводимую результативную работу. Также Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оказана финансовая помощь батальону. Мы всегда рады оказать содействие и необходимую помощь ради общего дела — искоренения нацизма с российского Донбасса», — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что и ранее Чечня оказывала поддержку прославленному батальону. Так, его бойцы получили от фонда имени Ахмата Кадырова по 200 комплектов обмундирования и термобелья и 100 модульных разгрузочных систем. Помимо этого, отряду «Спарта» были переданы 50 внедорожников УАЗ и бронированный автомобиль.