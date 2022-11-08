Иркутск, 8 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. С начала года 280 пешеходов получили травмы в автоавариях на территории Иркутской области, сообщает 7 ноября телеграм-канал ГУ МВД РФ по региону. Также известно, что за 10 месяцев на территории города Иркутска и прилегающего района зарегистрировано 284 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, 15 человек погибли.

МВД ДТП в Приангарье

Сегодня 7 ноября инспекторы ГИБДД проводят рейдовое мероприятие «Внимание, пешеход!». Проверки направлены на пресечение нарушений действующих правил водителями, которые игнорируют требования об остановке перед пешеходным переходом, не уступая дорогу пешим участникам дорожного движения. Также профилактическая работа ведётся и с самими пешеходами, которые обязаны соблюдать элементарные правила безопасности на проезжей части и не подвергать свою жизнь и здоровье риску попасть под колёса автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 30 октября, на территории Иркутской области произошло 40 ДТП, в которых шесть человек погибли, 48 человек получили травмы различной степени тяжести.

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