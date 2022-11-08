Лондон, 8 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. От своего обещания, данного им во время летней предвыборной кампании, пересмотреть или отменить всех законодательные акты Евросоюза в законодательстве Британии в течение 100 дней после назначения на должность главы правительства Соединённого королевства, отказался новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом 8 ноября сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

«Риши Сунак начал отказываться от своих амбициозных предложений убрать из законодательства Британии нежелательные законы ЕС, отказываясь от своего обещания завершить это в течение 100 дней», — говорится в публикации.

Также уточняется, что правительство страны приняло такое решение после того, как в законодательстве Британии было обнаружено еще 1400 актов ЕС и потому чиновникам придётся проанализировать в общей сложности 3800 документов.

Кроме того, уточняется, что, как рассказали изданию источники, новый министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности страны Грант Шаппс хочет притормозить процесс пересмотра законов ЕС из-за нехватки нескольких сотен сотрудников в правительстве для этого.

При этом в указанном британском ведомстве уточнили, что хотят «в полной мере воспользоваться преимуществами Brexit», так как такой пересмотр законов является «важной работой для ускорения регулятивной реформы и восстановления законодательства Великобритании».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британское правительство собирается повысить пенсии и пособия в размере, покрывающем инфляцию в королевстве