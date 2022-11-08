Сунак отказался от обещания пересмотреть законы ЕС в Британии за сто дней
Лондон, 8 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. От своего обещания, данного им во время летней предвыборной кампании, пересмотреть или отменить всех законодательные акты Евросоюза в законодательстве Британии в течение 100 дней после назначения на должность главы правительства Соединённого королевства, отказался новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом 8 ноября сообщает газета Financial Times.
«Риши Сунак начал отказываться от своих амбициозных предложений убрать из законодательства Британии нежелательные законы ЕС, отказываясь от своего обещания завершить это в течение 100 дней», — говорится в публикации.
Также уточняется, что правительство страны приняло такое решение после того, как в законодательстве Британии было обнаружено еще 1400 актов ЕС и потому чиновникам придётся проанализировать в общей сложности 3800 документов.
Кроме того, уточняется, что, как рассказали изданию источники, новый министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности страны Грант Шаппс хочет притормозить процесс пересмотра законов ЕС из-за нехватки нескольких сотен сотрудников в правительстве для этого.
При этом в указанном британском ведомстве уточнили, что хотят «в полной мере воспользоваться преимуществами Brexit», так как такой пересмотр законов является «важной работой для ускорения регулятивной реформы и восстановления законодательства Великобритании».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британское правительство собирается повысить пенсии и пособия в размере, покрывающем инфляцию в королевстве