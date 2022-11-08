Смоленск, 8 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Бывший глава администрации Промышленного района Смоленска признан судом виновным в 15 эпизодах получения взяток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно материалам дела, 39-летний бывший чиновник обвинялся в том, что в период с января 2017 года по июнь 2021 года, занимая пост заместителя главы администрации Промышленного района Смоленска, а с 25 марта 2019 года — должность главы администрации того же района, получил взятки от 15 предпринимателей за содействие в организации незаконной торговли и за общее покровительство. Общая сумма полученных взяток, как установило следствие, составило более 5,2 млн рублей.

Суд счёл вину бывшего чиновника доказанной и приговорил его к наказанию в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей. Также он лишён на три года права права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

Осуждённого, находившегося на время следствия и суда под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда.