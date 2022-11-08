Горно-Алтайск, 8 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Республике Алтай начнётся судебный процесс по делу об убийстве сотрудника Росгвардии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Hans Осколок стекла

Преступление было совершено 18 мая. По данным следствия, в ходе массовой драки возле кафе, 24-летний житель Горно-Алтайска ударил осколком стеклянной бутылки в лицо и шею бойца СОБРа. В результате 38-летний мужчина от полученных ранений скончался через неделю в больнице.

«Обвиняемый содеянном раскаялся, вину признал полностью. Уголовным кодексом предусмотрено наказание за убийство в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет», — добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Улаганском районе перед судом предстал председатель совета депутатов Улаганского района Никита Санин по обвинению в должностных преступления, а также угрозе убийством сотруднику СКР.

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