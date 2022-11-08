Оренбург, 8 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В министерстве культуры и казначействе Оренбургской области 8 ноября проходят обыски. Об этом сообщают телеграм-каналы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Визит силовиков связан якобы с нарушениями при реализации федеральных целевых программ. Как сообщают источники Prooren.ru, одного из чиновников подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Обыски проводятся в кабинетах министра, его заместителя и нескольких руководителей структурных подразделений министерства. Отметим, официальных комментариев пока нет.