Москва, 8 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и их младшие партнёры придерживаются устаревших взглядов, заявил замглавы Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев

«К большому сожалению, некоторые страны Запада, прежде всего США, некоторые их младшие партнеры вопреки объективной реальности упорно придерживаются давно устаревших, по сути неоколониальных взглядов и политических доктрин, не желают считаться с позицией и волеизъявлением суверенных государств», — заявил Медведев к участникам межпартийной конференции по вопросам международной безопасности в условиях геополитической нестабильности.

Он назвал американскую линию тупиковой, добавив, что курс ведёт к потере многих традиционных ценностей и глобализации проблем в экономике и нарушения прав и свобод граждан.

По мнению Медведева, повысить доверие между странами можно только за счёт укрепления многополярной системы.