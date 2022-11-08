Москва, 8 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Обвинения России и стран ОПЕК+ в каком-либо сговоре по поводу объемов добычи нефти беспочвенны. Об этом сегодня, 8 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

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По её словам, страны ОПЕК+ действуют в своих интересах, чтобы не стать очередной жертвой грабительского подхода Запада к их странам и народам.

«Жители Латинской Америки, стран Африки, Ближнего Востока и Азии не забудут того, что с ними неоднократно пытались сотворить западные «метрополии». Это формирует их объективный подход к международным отношениям», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, страны участники сделки по сокращению добычи нефти 5 октября приняли решение сократить объемы добычи на 2 млн б/с, что удивило рынки.

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