Кишинёв, 8 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон выступил резко против стартовавшей в стране программы «ЛГБТ-дети в твоей школе». Это заявление он сделал 8 ноября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Как отец я категорически против пропаганды гомосексуализма и разврата в школах, настойчиво продвигаемых нынешним антинациональным и антиправославным руководством, и я думаю, что эту позицию по данному вопросу разделяет большинство родителей в Молдавии», — написал Додон.

Он заявил, что продвижение подобных ценностей разрушает не только веру, но также семью, экономику, а в итоге — страну. Додон обвинил в происходящем действующего президента Молдавии Майю Санду и правящую партию «Действие и солидарность».

«Во многих школах республики ещё не дали отопление, вместо него мы видим ЛГБТ-пропаганду», — отметил политик.

Додон призвал прекратить это и заявил, что данные ценности чужды для Молдавии и православию.

Стоит отметить, что акцию «ЛГБТ-дети в твоей школе» в Молдавии запустили на средства, перечисленные Нидерландами.