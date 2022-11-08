Иркутск, 8 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области обеспокоено большим числом пожаров, причиной которых стало короткое замыкание. Всего за три выходных дня (4-6 ноября 2022 года) в регионе произошло 30 возгораний. Примерно половина из них приходится на вышеуказанную причину. Также девать пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем, пять — из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. К возникновению еще двух пожаров привели действия злоумышленников.

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

Трагедия случилась 6 ноября: во время пожара в частном двухэтажном доме в посёлке Харанцы Ольхонского района погиб мужчина. Условием развития пожара стало позднее обнаружение, гибели мужчины — состояние сна. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

С начала 2022 года в Иркутской области произошло 5188 пожаров, на которых погибли 158 человек, 153 были травмированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2022 года стало известно о сразу о шести пожарах с погибшими и пострадавшими: три человека погибли в посёлке Жигалово, еще трое получили травмы на пожаре в городе Тайшете, 13 человек, в том числе один пострадавший, были спасены в Усть-Илимске.

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