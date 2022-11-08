Донецк, 8 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Боевики ВСУ подвергли обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 8 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 11:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущена три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал, что Херсон находится в ожидании, жители, покинувшие город, находятся в безопасности.