Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Из-за предстоящих новогодних мероприятий, в том числе Рождественской ярмарки, в центре Санкт-Петербурга ограничат движение транспортных средств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя елка на Дворцовой площади

Временные ограничения на движение транспорта введут с 10 ноября 2022 года по 23 января 2023 года. В этот период будет запрещено останавливать автомобили в проезде вдоль Дворцовой площади, дом 4. Позднее, с 13 декабря, будет прекращено движение транспорта на Дворцовой площади.

На главной городской площади в дальнейшем установят большую новогоднюю ель и разместят рядом композиции из ёлок поменьше. Рождественская ярмарка в Петербурге проходит на Манежной площади. Гости ярмарки могут приобрести тёплые вещи, сувениры, прокатиться на карусели, сфотографироваться на фоне праздничных композиций и отведать блюда кухонь разных стран.

Напомним, что массовые гуляния и ряд праздничных мероприятий в Петербурге решили отменить. О том, что в городе решили отказаться от концерта на Дворцовой площади и салюта, ранее сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.