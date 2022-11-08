Бали, Индонезия, 8 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Центральное статистическое агентство Индонезии (BPS) отметило, что восстановление экономики на Бали продолжается, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Фактически, в третьем квартале 2022 года экономика Бали выросла на 8,09% в годовом исчислении. Экономический рост острова превысил достижения предыдущих кварталов, а именно 3,05% во втором квартале и 1,43% в первом квартале. Рост экономики связан с проведением саммита «Большой двадцатки» (G20).

Несмотря на очень высокий рост, экономика Бали ниже, чем до пандемии.

Между тем, экономика Бали до пандемии находилась в диапазоне 5-6% ежеквартально. Например, в первом квартале 2019 года рост экономики был зафиксирован на уровне 6,01%.

«Третий квартал 2022 года растет благодаря повышению мобильности и увеличению числа иностранных туристов в связи с международными событиями», — говорится в заявлении центрального статистического агентства Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что 16 глав государств подтвердили, что они примут участие в саммите G20 на Бали.

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