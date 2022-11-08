Уфа, 8 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Начальника отдела службы судебных приставов заподозрили в служебном подлоге в Уфе. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

(сс)GDJ Деньги

Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства Дёмского района г. Уфы проверили исполнение законодательства о противодействии коррупции в Уфимском районном отделении судебных приставов.

В ходе проверки было установлено, что в службе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с женщины задолженности по кредитам на общую сумму более 345 тысяч рублей.

По версии следствия, что во время совершения исполнительных действий подозреваемый начальник Уфимского районного отдела судебных приставов Башкирии ввел должницу в заблуждение, предложил ей погасить оставшуюся задолженность, передав денежные средства напрямую.

«Таким образом подозреваемый получил от должника более 200 тысяч рублей в счет исполнения обязательств, но не вносил деньги на депозит отдела, а присваивал их и тратил на свои нужды», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что для сокрытия этого факта фигурант уголовного дела изготавливал и выдавал квитанции с недостоверной информацией о перечислении денег на расчетный счет Управления Федерального казначейства Башкирии, а также справку о полном погашении долга.

«Однако в октябре текущего года женщина стала получать смс-уведомления о списании денег со своих счетов ввиду имеющегося долга», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении старшего судебного пристава Уфимского районного отдела УФССП России по региону было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и служебного подлога.

Сообщается, что сейчас подозреваемый заключен под сражу. Расследование дела продолжается.