В Чили избрали нового главу палаты депутатов
Сантьяго, 8 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Диалог со всеми политическими силами для достижения соглашений по таким вопросам, как безопасность и борьба с наркоторговлей, является одной из целей нового председателя палаты депутатов Чили Владо Мирошевича. Об этом он заявил журналистам, пишет Prensa Latina.
Законодатель от Либеральной партии был избран в качестве кандидата от правящей коалиции «Одобряю достоинство» (Apruebo Dignidad) и «Демократический социализм» (Socialismo Democrático), что позволило левоцентристам сохранить контроль над законодательным органом.
Мирошевич победил с 77 голосами против представителя правых Мигеля Анхеля Калисто, который получил 73 голоса.
«Я поздравляю с победой проправительственных сил на выборах председателя Палаты депутатов, особенно <…> Владо Мирошевича. Я надеюсь, что его мандат позволит добиться прогресса в преобразованиях, которые срочно необходимы Чили», — написал сенатор Даниэль Нуньес на своей странице в Twitter.
В своих первых заявлениях Мирошевич признал, что есть аспекты, по которым трудно достичь согласия, например, пенсионная реформа. Однако, по его словам, необходимо оставить в стороне ссоры и достичь согласия «слева направо» по приоритетным для населения вопросам, таким как борьба с отсутствием безопасности и организованной преступностью.
Новый спикер нижней палаты парламента призвал ускорить законодательную повестку дня и рассмотреть другие важные вопросы, такие как миграционная ситуация, безработица и высокая стоимость жизни.