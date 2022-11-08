Сантьяго, 8 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Диалог со всеми политическими силами для достижения соглашений по таким вопросам, как безопасность и борьба с наркоторговлей, является одной из целей нового председателя палаты депутатов Чили Владо Мирошевича. Об этом он заявил журналистам, пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Чили

Законодатель от Либеральной партии был избран в качестве кандидата от правящей коалиции «Одобряю достоинство» (Apruebo Dignidad) и «Демократический социализм» (Socialismo Democrático), что позволило левоцентристам сохранить контроль над законодательным органом.

Мирошевич победил с 77 голосами против представителя правых Мигеля Анхеля Калисто, который получил 73 голоса.

«Я поздравляю с победой проправительственных сил на выборах председателя Палаты депутатов, особенно <…> Владо Мирошевича. Я надеюсь, что его мандат позволит добиться прогресса в преобразованиях, которые срочно необходимы Чили», — написал сенатор Даниэль Нуньес на своей странице в Twitter.

В своих первых заявлениях Мирошевич признал, что есть аспекты, по которым трудно достичь согласия, например, пенсионная реформа. Однако, по его словам, необходимо оставить в стороне ссоры и достичь согласия «слева направо» по приоритетным для населения вопросам, таким как борьба с отсутствием безопасности и организованной преступностью.

Новый спикер нижней палаты парламента призвал ускорить законодательную повестку дня и рассмотреть другие важные вопросы, такие как миграционная ситуация, безработица и высокая стоимость жизни.